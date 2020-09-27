В повестке дня Армении стои́т вопрос признания независимости Арцаха: Пашинян

Вопрос признания независимости Арцаха стои́т на повестке дня Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в Национальном Собрании, отвечая на вопрос главы фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна, стои́т ли сейчас вопрос о признании независимости Арцаха на повестке дня.

«На ваш прямой вопрос, есть ли в нашей повестке дня такой вопрос, я отвечаю — да. Точно так же, как такой вопрос в нашей повестке дня был, такой вопрос в нашей повестке дня есть. Идем мы на этот шаг или нет? Мы должны очень серьезно обсудить этот вопрос. На практике, возможно, начнется и общественное обсуждение», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что обсуждаются все возможности, все сценарии развития событий.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Противник несет большие потери живой силы и брони. Части Армии обороны уничтожили 4 вертолета противника, около 15 БПЛА, в том числе ударные, 10 танков и боевую машину пехоты (БМП). Армянской стороной уничтожен и подполковник азербайджанских ВС. Потери Армии обороны уточняются. В Мартунинском районе десятки мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, одна женщина и один ребенок погибли.

Среди гражданского населения десятки раненых с телесными повреждениями различной степени. Противник обстреливал школы, в том числе в Степанакерте.