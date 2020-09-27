Мы не уступим ни пяди земли нашей Родины: Никол Пашинян

Армянский народ никогда не стоял на коленях и не будет стоять. Мы не уступим ни пяди земли нашей Родины. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в своем выступлении в Национальном собрании, обращаясь к действиям, развязанным Азербайджаном по направлению к Арцаху.

Пашинян заявил, что на самом деле ничего стратегически неожиданного в случившемся нет. “Потому что, по сути, контекст этой истории таков: перед нашим народом ставилась и продолжает ставиться дилемма - отказаться от прав народа Арцаха или получить войну. Я хочу, чтобы мы очень четко заявили, что позиция Азербайджана фактически была таковой все это время. Не будет преувеличением сказанное, что это очередной и, возможно, самый важный этап нашей тысячелетней борьбы” - сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что армянский народ должен крепко стоять на ногах и защищать свое право жить на этой Священной земле.

Он отметил, что сегодня он пришел в НС как верховный главнокомандующий, чтобы говорить не о том, к чему готовы наши солдаты, наши генералы, а о том к чему готов он сам. “Я готов умереть за нашу Родину, армянский народ никогда не стоял на коленях и не будет стоять. Мы не уступим ни пяди земли нашей Родины. Армянский народ должен существовать вечно, Армения должна существовать вечно, Арцах должен жить, и Арцах должен быть самоопределившимся, независимым, самостоятельным, могучим и гордым, как сегодня”, - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что сегодняшнее заседание - о единстве, решимости и о победе. Приготовьтесь к победе, приготовьтесь к преданности нашему делу, приготовьтесь к самопожертвованию, потому что это решающее время. И мы едины как никогда. Итак, да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствует Республика Арцах, да здравствуем мы, наши дети, которые будут жить в свободной и счастливой Армении, в свободном и счастливом Арцахе, слава Армянской армии, слава Армянскому солдату”, - заключил Пашинян.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Азербайджан несет большие человеческие потери и потери техники. Армянская сторона сбила 4 вертолета, около 15 БПЛА, в том числе, и ударные беспилотники, и 10 танков противника. В результате развязанных Азербайджаном военных действий уничтожен подполковник ВС Азербайджана. Уточняются потери Армии обороны Арцаха.

Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок.

Решением правительства в Республике Армения объявлено военное положение.