Поддерживаем Армянскую армию, содействуем двум армянским государствам: заявление 14 политических сил

14 политических партий Армении и Арцаха обратились с совместным заявлением, отметив, что они всеми своими силами поддерживают Армянскую армию и содействуют Республике Армения и Республике Арцах для освещения и осуждения очередной агрессии противника на международной арене. Об этом сообщает пресс-служба АРФ “Дашнакцутюн”.

В заявлении говорится: “Грубо нарушив неоднократно принятые международные обязательства, трехстороннее соглашение о прекращении огня 1994 года, а также игнорируя призыв генерального секретаря ООН прекратить боевые действия в условиях пандемии COVID-19, азербайджанская армия утром 27 сентября перешла в наступление по всему периметру линии соприкосновения с Арцахом.

Азербайджан при открытой поддержке и поощрении Турции начал широкомасштабные военные действия в отношении Республики Арцах, целясь также и на населенные пункты и на мирное население.

Армия обороны уверенно осуществляет свою миссию по противостоянию противнику.

В этот судьбоносный момент первостепенным является объединение Всеармянского потенциала и единый общенациональный ответ агрессору.

Мы, действующие в Республике Армения политические партии, всеми своими силами поддерживаем Армянскую армию и поддерживаем Республику Армения и Республику Арцах для освещения и осуждения очередной агрессии противника на международной арене.

Призываем все армянство сплотиться вокруг этих целей, обеспечив крепкий тыл и единство.

Обращаемся к международным организациям, к международному сообществу и ко всем государствам с призывом осудить очередную азербайджано-турецкую войну, развязанную против армянского народа.

Победа за нами!”

Заявление подписали партии “Свобода”, “Национальная повестка”, “Национально-демократический союз”, “Объединение Национальное самоопределение”, “Процветающая Армения”, “Еркир Цирани”, “Наследие”, “Просвещенная Армения”, Демократическая партия Армении, Республиканская партия Армении, Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”, “Родина”, “Во имя социальной справедливости” и “Одна Армения”. Они отметили, что заявление открыто для присоединения и других сил.