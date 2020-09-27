За замаскированные попытки ослабления государства установлена уголовная ответственность: СНБ Армении

Следя за определенным информационным потоком относительно развязанных Азербайджаном военных действий, и анализируя их истинную цель, Служба национальной безопасности Республики Армения вновь призывает отдельных политических аналитиков, а также лиц, ставящих свои интересы выше интересов безопасности государства, воздерживаться от недопустимого распространения дезинформации. Служба национальной безопасности предупреждает, что подобные действия угрожают безопасности Республики Армения, создают панику в обществе и воспринимаются, как замаскированные попытки ослабить государство, за что установлена уголовная ответственность. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

“Принимая за основу упомянутую реальность, мы вновь с соответствующим призывом обращаемся к нашим уважаемым гражданам и к средствам массовой информации, чтобы они воздерживались от распространения как вышеуказанных комментариев, так и непроверенных сведений и неофициальных видеоматериалов и фотографий.

Призываем не поддаваться на провокации, руководствоваться исключительно государственными интересами и воздерживаться от экспертных или иных подобных комментариев, дестабилизирующих ситуацию, обостряющих внутриполитическую ситуацию, благоприятных и выгодных для противника.

Служба национальной безопасности Республики Армения в рамках своих полномочий продолжит предпринимать все вытекающие из ситуации необходимые меры по нейтрализации распространения дезинформации в социальных сетях и на других публичных площадках, ставящей под сомнение суверенитет, безопасность и территориальную неприкосновенность Республики Армения, выявления лиц, распространяющих подобную информацию, и применения адекватных мер уголовно-правового воздействия.

В то же время, просим наших граждан воздерживаться от ответов на сомнительные телефонные звонки, сообщения и запросы.

Вместе с тем, призываем руководствоваться исключительно требованиями решения правительства Армении об объявлении военного положения в Республике Армения”, - говорится в сообщении СНБ.