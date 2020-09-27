«Айастан» начинает  общенациональный сбор средств  «Мы и наши границы:  все — во имя Арцаха»

Всеармянскй фонд «Айастан» начинает новое движение - общенациональный сбор средств под лозунгом «Мы и наши границы: все — во имя Арцаха».

Как передает Арменпресс, об этом Фонд сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья и соотечественники!

Сегодня было принято совместное решение начать общенациональную кампанию по сбору средств в поддержку наших братьев и сестер, твердо стоящих в Арцахе под лозунгом «Мы и наши границы: все — во имя Арцаха».

Вы можете делать пожертвования на сайте фонда www.himnadram.org, а также переводя на специальные счета Центрального банка Армении (счета в драмах, долларах, рублях, евро на той же странице).

Мы призываем всех армян сделать пожертвования на это столь необходимое всеармянское движение», - говорится в сообщении.