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«Айастан» начинает  общенациональный сбор средств  «Мы и наши границы:  все — во имя Арцаха»

«Айастан» начинает  общенациональный сбор средств  «Мы и наши границы:  все — во имя Арцаха»

Всеармянскй фонд  «Айастан» начинает новое  движение - общенациональный сбор средств под лозунгом «Мы и наши границы:  все — во имя Арцаха».

Как  передает Арменпресс,  об этом Фонд сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья и соотечественники!

Сегодня было принято совместное решение начать общенациональную кампанию по сбору средств в поддержку наших братьев и сестер, твердо стоящих в Арцахе под лозунгом «Мы и наши границы:  все — во имя Арцаха».

Вы можете делать пожертвования на сайте фонда www.himnadram.org, а также переводя на специальные счета Центрального банка Армении (счета в драмах, долларах, рублях, евро на той же странице).

Мы призываем всех армян сделать пожертвования на это столь необходимое всеармянское движение», - говорится в сообщении.


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