«Айастан» начинает общенациональный сбор средств «Мы и наши границы: все — во имя Арцаха»
Всеармянскй фонд «Айастан» начинает новое движение - общенациональный сбор средств под лозунгом «Мы и наши границы: все — во имя Арцаха».
Как передает Арменпресс, об этом Фонд сообщил на своей странице в Facebook.
«Дорогие друзья и соотечественники!
Сегодня было принято совместное решение начать общенациональную кампанию по сбору средств в поддержку наших братьев и сестер, твердо стоящих в Арцахе под лозунгом «Мы и наши границы: все — во имя Арцаха».
Вы можете делать пожертвования на сайте фонда www.himnadram.org, а также переводя на специальные счета Центрального банка Армении (счета в драмах, долларах, рублях, евро на той же странице).
Мы призываем всех армян сделать пожертвования на это столь необходимое всеармянское движение», - говорится в сообщении.
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