Враг должен понять, что за Арцахом сегодня стоят армяне всего мира: обращение премьера к народу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к народу. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в обращении говорится:

Дорогие соотечественники,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцах,

Гордые армяне диаспоры,

Браться и сестры,

Сегодня с раннего утра Республика Арцах подвергается агрессии со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Бомбардировкам подвергается мирное население Арцаха, столица Степанакерт, гражданская инфраструктура Республики Арцах. На данный момент уже есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения.

Используя тяжелое вооружение, артиллерию, пехоту, противник атакует позиции Армии обороны на всех направлениях. Армия обороны в настоящее время ведет упорные бои и с честью выполняет свою задачу защиты Арцаха, принимая исходящие из ситуации меры.

Дорогой народ,

Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил боевые действия. Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства.

Армянский народ готов к этой войне, потому что всегда трезво понимал, что армянофобия, вражда и ненависть, которыми азербайджанская диктатура питает свой народ на протяжении десятилетий, не могли привести ни к какому иному результату, кроме войны. Диктатура Азербайджана стала заложницей собственной антиармянской политики и сегодня пытается оправдать собственные пропагандистские обещания о разрешении карабахского конфликта военным путем.

Армянский народ готов нанести врагу достойный контрудар. Республика Армения является гарантом безопасности и независимости Республики Арцах. И Республика Армения всем потенциалом своего населения и государственной системы сегодня поддерживает Арцах. Мы приложим все возможные и невозможные усилия, чтобы сохранить неприкосновенность границ нашей Родины, защитить нашу свободу и независимость. Республика Армения, как подписавшая соглашение 1994 года о прекращении огня сторона, предпримет все необходимые действия на политической, дипломатической и военной площадках для обеспечения физической безопасности народа Нагорного Карабаха и принуждения противника к миру.

На данный момент противник уже несет значительные потери в живой силе и технике. Азербайджан должен хорошо осознавать, что боеспособность нашей армии сегодня выше, чем когда-либо. Враг должен понять, что сегодня за Арцахом стоят армяне всего мира.

Мы едины как всегда. Мы едины, как и были во все решающие моменты нашей истории, когда враг угрожал нашему существованию, нашей идентичности и нашим ценностям. Диктаторские власти Азербайджана должны понять, что невозможно поставить армянский народ на колени. У нас было много решающих моментов и мы преодолели множество трудностей в нашей многотысячелетней истории. Наше дело справедливое, и это преступное посягательство также получит достойный контрудар.

Мы хорошо осознаем, что азербайджанская диктатура может начать военные действия в направлении границ Республики Армения и прибегнуть к различным провокациям для полной дестабилизации ситуации в регионе. Именно по этой причине решением правительства в Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

Обращаю внимание государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на серьезность ситуации. Начало крупномасштабной войны на Южном Кавказе, на грани которого мы сейчас находимся, может иметь самые непредсказуемые последствия. Она может выйти за пределы региона и приобрести гораздо больший масштаб, угрожая международной безопасности и стабильности.

Призываю международное сообщество использовать все свои рычаги влияния, чтобы удержать любое возможное вмешательство со стороны Турции, что окончательно дестабилизирует ситуацию в регионе. Агрессивное поведение Турции, которое имело особенно опасные проявления во время июльских событий и продолжается сегодня, вызывает серьезную озабоченность. Сохранение такой опасной позиции со стороны Турции чревата самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и соседних регионов. Международное сообщество должно совместными усилиями предотвратить опасное развитие событий и удержать регион от любых попыток дестабилизации.

Дорогие соотечественники,

Сегодня мы стоим перед серьезной угрозой. Ситуация усугубляется в условиях пандемии. Следовательно, серьезность момента требует от всех нас бдительности. Наша победа зависит от индивидуальных усилий и поведения каждого из нас, а также наших общих усилий.

Призываю всех проявить высочайшую дисциплину и высокое гражданское сознание. И мы победим.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствуем мы и наши дети, ибо живем и будем жить в свободной и счастливой Армении!

Слава Армянской армии!

Вечная слава Армянскому солдату!”