В Национальном собрании Армении началось специальное заседание.

Как передает «Арменпресс», решением правительства в Армении объявлено военное положение.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Азербайджан несет большие человеческие потери и потери техники. Армянская сторона сбила 4 вертолета, около 15 БПЛА, в том числе, и ударные беспилотники, и 10 танков противника. Уточняются потери Армии обороны Арцаха.

Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок.