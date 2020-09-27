Защитник прав человека обратился в международные организации по поводу агрессии Азербайджана

Защитник прав человека Республики Армения призвал международные правозащитные организации предпринять шаги и направить усилия на предотвращение этой военной агрессии против мира, безопасности и насилия в отношении гражданского населения Нагорного Карабаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Защитника прав человека Республики Армения, в письмах омбудсмена подчеркивается, что нападениям без какого-либо разбора (indiscriminate) подвергаются школы, дома и другие гражданские объекты, что создает реальную угрозу для жизни и здоровья женщин, детей и всего населения Нагорного Карабаха.

По словам Армана Татояна, целенаправленные вооруженные нападения Азербайджана на мирное население Арцаха являются абсолютным нарушением Женевских конвенций и обычного международного гуманитарного права.

Защитник прав человека Армении осуществляет свою деятельность в этих вопросах на основании своего мандата по защите прав человека и на международно признанных принципах защиты прав человека в конфликтных ситуациях.

Защитник прав человека Армении находится в постоянном контакте с Защитником прав человека Арцаха.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Противник несет большие потери живой силы и брони. Части Армии обороны уничтожили 4 вертолета противника, около 15 БПЛА, в том числе ударные, 10 танков и боевую машину пехоты (БМП). Потери Армии обороны уточняются. В Мартунинском районе десятки мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, одна женщина и один ребенок погибли.

Среди гражданского населения десятки раненых с телесными повреждениями различной степени. Противник обстреливал школы, в том числе в Степанакерте.