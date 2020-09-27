Опубликовано решение правительства об объявлении военного положения в Армении

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Решение правительства об объявлении военного положения в Армении опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am.

Как сообщает «Арменпресс», в решении говорится:

«Принимая во внимание военные действия, начатые вооруженными формированиями Азербайджанской Республики в направлении Республики Арцах утром 27 сентября 2020 года около 07:15, в том числе артиллерия, авиация, в том числе беспилотные летательные аппараты (далее - АТС), бронетехника, использование живой силы և других частей, в результате чего объектом нападений стали населенные пункты, расположенные в глубоком тылу, в том числе столица Степанакерт, проживающее там мирное население;

Исходя из того, что Республика Армения является гарантом безопасности народа Арцаха;

Исходя из того, что в результате действий Вооруженных Сил Азербайджанской Республики существует непосредственная угроза вооруженного нападения на Республику Армения, что угрожает суверенитету, безопасности и территориальной целостности Республики Армения и устранение этих обстоятельств невозможно без принятия экстренных мер;

В целях предотвращения неминуемой опасности вооруженного нападения на Республику Армения путем создания наиболее благоприятных условий для мобилизации экономики Вооруженных Сил Республики Армения, а также для обеспечения нормального функционирования государственных органов и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц и руководствуясь частью 1 статьи 119, статьей 76 Конституции РА, а также статьями 3, 4, 4, частью 6 статьи 5 Закона о правовом режиме военного положения, согласно статьям 8, 9-11 Правительство Республики Армения постановляет:

С момента вступления настоящего решения в силу объявить военное положение на всей территории Республики Армения.

Определить меры, которые необходимо принять во время военного положения, временные ограничения прав и свобод, меры и органы по обеспечению правового режима военного положения в соответствии с Приложением.

Установить, что меры, применяемые в рамках военного положения, временные ограничения прав и свобод применяются на всей территории Республики Армения. Для обеспечения реализации мер, принимаемых в рамках военного положения, для обеспечения применения временных ограничений прав и свобод могут быть задействованы силы и средства государства, уполномоченного на ведение военного положения, обороны, чрезвычайной ситуации, полиции, органов национальной безопасности, а также других органов государственного управления, территориального управления и представители органов местного самоуправления.

Данное решение вступает в силу сразу после публикации.