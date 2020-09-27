Анна Акопян в Степанакерте

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян выехала в Степанакерт. Как передает Арменпресс, об этом Анна Акопян сообщила на своей странице в Facebook

“Я в Степанакерте. Я приехала сюда, чтобы быть рядом с нашими братьями и сестрами Арцаха”, - написала Акопян.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Азербайджан несет большие человеческие потери и потери техники. Армянская сторона сбила 4 вертолета, около 15 БПЛА, в том числе и ударные, и 10 танков противника. Уточняются потери Армии обороны Арцаха.

В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок.

Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести.