МИД Арцаха поддерживает прямой контакт с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство иностранных дел Арцаха оценивает действия Азербайджана как акт агрессии против Республики Арцах. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления информации МИД Артак Нерсисян.

«Республика Арцах, в соответствии с Уставом ООН, осуществляет право на самооборону, принимает все необходимые меры для отражения агрессии и установления мира в регионе», - сказал Нерсисян.

Он сообщил, что МИД Арцаха находится в прямом контакте с личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также осведомлены об агрессии Азербайджана и возникшей ситуации», - сказал Нерсисян.