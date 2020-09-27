МИД Арцаха поддерживает прямой контакт с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ
15:45, 27 Сентябрь, 2020
ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство иностранных дел Арцаха оценивает действия Азербайджана как акт агрессии против Республики Арцах. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления информации МИД Артак Нерсисян.
«Республика Арцах, в соответствии с Уставом ООН, осуществляет право на самооборону, принимает все необходимые меры для отражения агрессии и установления мира в регионе», - сказал Нерсисян.
Он сообщил, что МИД Арцаха находится в прямом контакте с личным представителем действующего председателя ОБСЕ.«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также осведомлены об агрессии Азербайджана и возникшей ситуации», - сказал Нерсисян.
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