Вследствие обстрела противника в Арцахе есть перебои с электроснабжением и газоснабжением

В результате развязанных Азербайджаном боевых действий в направлении Республики Арцах в стране есть перебои с электроснабжением и газоснабжением. Уже ведутся необходимые работы для урегулирования ситуации.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в информационном центре Министерства обороны Республики Арцах сообщил заместитель министра экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Армен Товмасян.

В результате атак азербайджанских ВС пострадали инфраструктуры ряда общин. Во всех инфраструктурах Арцаха проводятся оперативные мероприятия, оперативно решается каждая неисправность. “На данный момент у нас нет серьезных проблем или перебоев с водоснабжением, с коммуникациями и с проходимостью дорог”, - представил Товмасян.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Армянская сторона сбила 4 вертолета, 15 БПЛА и 10 танков противника. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок. Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести. По предварительным данным, погибло около 10 военнослужащих. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.