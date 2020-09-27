Армия обороны полностью контролирует ситуацию: пресс-секретарь президента Республики Арцах

На данный момент азербайджанские вооруженные силы продолжают вести интенсивный огонь по всей линии арцахско-азербайджанской границы. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“Информация, распространенная противником некоторое время назад, о том, что им удалось занять несколько населенных пунктов, является дезинформацией, этого нет.

Армия обороны полностью контролирует ситуацию. Президент Арцаха объявил в стране военное положение и мобилизацию. Рано утром прошло внеочередное заседание Национального собрания, на котором выступил президент республики”, - сказал Погосян.

По словам Погосяна, в настоящее время все работы, связанные с гражданским населением, с вопросами экономики и с военными действиями, ведутся под непосредственным контролем президента.

“Ситуация находится под контролем, мы должны приложить все усилия, чтобы суметь с честью преодолеть эту ситуацию. Я уверен, что мы победим”, - сказал Погосян.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Армянская сторона сбила два вертолета противника, четырнадцать БПЛА. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок. Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести.