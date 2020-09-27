В Армении ожидается погода без осадков

Днем 27-го, с 28 по 30 сентября и 1, 2 октября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, в Ереване 27 сентября днем, с 28 по 30 сентября и 1, 2 октября ожидается погода без осадков.