Для пополнения необходимого запаса крови МЗ призывает стать добровольным донором

Министерство здравоохранения Армении, ожидая понимание со стороны народа, призывает с целью пополнения необходимого запаса крови стать добровольным донором.

Как передает «Арменпресс», в министерстве сообщают, что необходимо, чтобы все осознали, что кровь каждого человека сможет спасти жизни людей.

“Следя за событиями в Арцахе, многие из Вас подходят к различным медицинским организациям для донорства крови. Уважаемые граждане, призываем для сдачи крови обращаться только в Гематологический центр им. профессора. Р. Еоляна. Дополнительно сообщаем, что группа крови и ее резус фактор не имеют значения”, - отмечают в Министерстве здравоохранения.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Армянская сторона сбила два вертолета противника, четырнадцать БПЛА. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок. Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести. По предварительным данным, погибло около 10 военнослужащих. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.