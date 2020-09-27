27 сентября Национальное собрание Республики Армения созывает специальное заседание. Как сообщает «Арменпресс», представители СМИ не смогут пройти в парламент для участия во внеочередном заседании.

Решением правительства в Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Армянская сторона сбила два вертолета противника, четырнадцать БПЛА. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок. Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести.