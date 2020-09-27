Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Национальное собрание Республики Армения созывает специальное заседание

Национальное собрание Республики Армения созывает специальное заседание

27 сентября Национальное собрание Республики Армения созывает специальное заседание. Как сообщает «Арменпресс», представители СМИ не смогут пройти в парламент для участия во внеочередном заседании.

Решением правительства в Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Армянская сторона сбила два вертолета противника, четырнадцать БПЛА. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок. Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации