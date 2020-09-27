В случае необходимости предоставления убежища жителям Арцаха правительство имеет четкий план: Батоян

В данный момент нет необходимости предоставлять жителям Арцаха убежище или организовывать уход за детьми, женщинами и пожилыми людьми. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала министр труда и социальных дел Республики Армения Заруи Батоян.

“В случае такой необходимости у государственных органов есть ресурсы, и есть четкий план. При необходимости мы обратимся к Вам за помощью. А заявления с добрыми пожеланиями могут иметь разные эффекты. Нет сомнений в бескорыстном желании волонтеров оказать поддержку> Но, повторяю, в этом нет необходимости”, - написала Батоян.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Армянская сторона сбила два вертолета противника, четырнадцать БПЛА. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок. Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.