Нападения Азербайджана на мирное население - абсолютное попрание международного права: А. Татоян

Целенаправленные вооруженные нападения Азербайджана на мирное население Арцаха являются абсолютным нарушением конвенций ООН и международного гуманитарного права. Об этом, как сообщает Арменпресс, сказал в своем заявлении Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян.

Крупномасштабное военное наступление, начатое Азербайджаном сегодняшним утром, привело к человеческим жертвам среди мирного населения Нагорного Карабаха (Арцаха) и к значительному ущербу. Обстрелу подвергаются Мартакерт, Мартуни, Степанакерт и другие города и селения.

Защитник прав человека в Нагорном Карабахе сообщил, что в Мартунинском районе Нагорного Карабаха были убиты ребенок и женщина и ранены два мирных жителя. Сообщалось и о других случаях нанесения ущерба мирным жителям.

Все официальные сообщения СМИ и тревожные заявления гражданского населения свидетельствуют о том, что обстрел носит целевой характер. Школы, дома и другие общественные объекты подвергаются нападениям, что создает реальную угрозу для жизни и здоровья женщин, детей и всего мирного населения Нагорного Карабаха.

Эти грубые нарушения прав человека и нарушение конвенций ООН являются абсолютным нарушением международного гуманитарного права.

Эти военные действия более предосудительны в условиях пандемии COVID-19. Генеральный секретарь ООН, с учетом ситуации с COVID-19 призвал к немедленному глобальному прекращению огня во всех точках мира.

“Защитник прав человека Армении находится в прямом контакте с Защитником прав человека Арцаха и гражданским населением Арцаха”, - говорится в заявлении Омбудсмена Армении.