Альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, отмечая, что альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров нет.

Как передает Арменпресс, заявление об этом размещено на официальном сайте ОБСЕ.

«Сопредседатели обеспокоены сообщениями о широкомасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Сопредседатели призывают стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры, чтобы найти стабильное решение конфликта. Сопредседатели призывают стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах, подтверждая, что альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет».

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Вооруженные силы Азербайджана потеряли 2 вертолета, 14 БПЛА, есть потери в бронетехнике. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли одна женщина и один ребенок. Среди мирных жителей десятки раненых с телесными повреждениями различной степени. Противник обстреливал школы, в том числе в Степанакерте.

В Республике Армения объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.