Румыния призывает армянскую и азербайджанскую стороны возобновить политический диалог

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску прокомментировал действия, развязанные Азербайджаном в направлении Арцаха.

Как передает Арменпресс, Богдан Ауреску написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Тревожные события на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном. Румыния призывает обе стороны к деэскалировать ситуацию и возобновить политический диалог, чтобы найти исключительно мирные решения ситуации - в соответствии с международным правом», - сказал он.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Вооруженные силы Азербайджана потеряли 2 вертолета, 14 БПЛА, есть потери в бронетехнике. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли одна женщина и один ребенок. Среди мирных жителей десятки раненых с телесными повреждениями различной степени. Противник обстреливал школы, в том числе в Степанакерте. С армянской стороны во время военных действий погибли 10 военнослужащих

В Республике Армения объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Анна Григорян