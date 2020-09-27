Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Румыния призывает армянскую и азербайджанскую стороны возобновить политический диалог

Румыния призывает армянскую и азербайджанскую стороны возобновить политический диалог

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску прокомментировал действия, развязанные Азербайджаном в направлении Арцаха.

Как  передает Арменпресс, Богдан Ауреску написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Тревожные события на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном.  Румыния призывает обе стороны к деэскалировать ситуацию и возобновить политический диалог, чтобы найти исключительно мирные решения ситуации - в соответствии с международным правом», - сказал он.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Вооруженные силы Азербайджана потеряли 2 вертолета, 14 БПЛА, есть потери в бронетехнике. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли одна женщина и один ребенок. Среди мирных жителей десятки раненых с телесными повреждениями различной степени. Противник обстреливал школы, в том числе в Степанакерте. С армянской  стороны во время военных действий  погибли 10 военнослужащих

В Республике Армения объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Анна Григорян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации