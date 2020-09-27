В населенных пунктах Арцаха имеются значительные разрушения: Арцрун Ованнисян

Вследствие военных действий противника по всему периметру линии соприкосновения, в разных небольших населенных пунктах Арцаха есть значительные разрушения.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Единого информационного центра Арцрун Ованнисян.

“Данные о гражданском населении в настоящее время обобщаются. Значительные разрушения домов и строений есть в разных небольших населенных пунктах Арцаха, а также и в Степанакерте. У нас уже имеются некоторые видеоматериалы. Итоги подведем позже”, - сказал Ованнисян.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Армянская сторона сбила два вертолета противника, четырнадцать БПЛА. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок. Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

Лилит Демурян