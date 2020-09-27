Франция призывает к немедленному прекращению боевых действий

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство Европы и иностранных дел Франции распространило заявление о военных действиях, начатых Азербайджаном в направлении Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«Франция глубоко обеспокоена продолжающимися крупномасштабными столкновениями в Нагорном Карабахе, сообщениями о жертвах среди гражданского населения и призывает к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению диалога».

В то же время, Франция, как сопредседатель Минской группы, вместе со своими российско-американскими коллегами подтвердила свою приверженность урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в соответствии с международным правом.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Вооруженные силы Азербайджана потеряли 2 вертолета, 14 АТС, потеряли бронетехнику. Одна женщина и один ребенок погибли в Мартунинском районе в результате нападения Азербайджана. Среди мирных жителей десятки раненых с различной степенью телесных повреждений. В ходе боевых действий на арцахско-азербайджанской границе погибли десять военнослужащих с армянской стороны.

Анна Григорян