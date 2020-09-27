Генеральный секретарь Совета Европы призывает к немедленному прекращению боевых действий

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призывает к немедленному прекращению боевых действий из-за Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Советом Европы.

«Я серьезно обеспокоена сообщениями о военной эскалации нагорно-карабахского конфликта. Я призываю наши государства-члены, Армению, Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия. «Присоединяясь к Совету Европы, обе страны привержены разрешению конфликта мирными средствами, и это обязательство должно строго соблюдаться», - сказала Пейчинович-Бурич.

Генеральный секретарь Совета Европы отметила, что в это трудное время ее мысли сосредоточены на гражданском населении, включая детей, женщин и стариков.

«От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военном конфликте. Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию конфликта», - сказал он.

Мария Пейчинович-Бурич выразила поддержку Совета Европы сопредседателям Минской группы ОБСЕ в оказании помощи государствам-членам в их стремлении к мирному урегулированию конфликта.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Вооруженные силы Азербайджана потеряли 2 вертолета, 14 АТС, потеряли бронетехнику. По словам секретаря Совета безопасности Республики Арцах Самвела Бабаяна, в ходе боевых действий на арцахско-азербайджанской границе погибли десять военнослужащих. Одна женщина и один ребенок погибли в Мартунинском районе в результате нападения Азербайджана. Среди мирных жителей десятки раненых с различной степенью телесных повреждений. Противник обстреливал школы, в том числе в Степанакерте. В Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.