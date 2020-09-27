Противник применил армейскую авиацию на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан

На линии соприкосновения Арцах-Азербайджан противник применил все ракеты, кроме одной или двух самых крупнокалиберных.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Объединенного информационного центра Арцрун Ованнисян.

«На данный момент проводятся уточнения. Есть различная информация, но та, которую мы собрали, следующая: кроме одной-двух самых крупнокалиберных ракет, все остальные средства фактически были использованы Азербайджаном. Он использовал также армейские военно-воздушные силы, то есть авиабомбы, самолеты, летательные устройства, вертолеты, БПЛА и т.д.», - сказал Ованнисян.

На вопрос, собираются ли ВС РА также использовать авиационную технику, официальный представитель Объединенного информационного центра сказал, что ситуация находится находится под полным контролем командования Вооруженных сил, военно-политического руководства страны.

«Они полностью контролируют ситуацию, в случае необходимости, оружие, которое будет целесообразно применить в данной боевой обстановке, несомнено будет использовано», - подчеркнул Ованнисян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Вооруженные силы Азербайджана потеряли 2 вертолета, 14 БПЛА, есть потери в бронетехнике. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли одна женщина и один ребенок. Среди мирных жителей десятки раненых с телесными повреждениями различной степени. Противник обстреливал школы, в том числе в Степанакерте.

В Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

Лилит Демурян