Грузия готова любыми способами содействовать установлению мира в регионе

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что Грузия готова любыми способами способствовать деэскалации и установлению мира в регионе. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

“Мы обеспокоены эскалацией военных действий между Азербайджаном и Арменией, которая, согласно распространенной информации, уже привела к жертвам и к разрушению различных объектов. Мы надеемся, что между сторонами будет достигнуто соглашение о прекращении огня и широкомасштабных боевых действий, которые окажут очень негативное влияние на безопасность всего региона. И также будет восстановлен режим переговоров”, - говорится в заявлении МИД Грузии.

МИД Грузии призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных участников приложить все усилия, чтобы снять напряженность и обеспечить возобновление конструктивного диалога.

“Со своей стороны мы заявляем, что Грузия готова любыми способами способствовать деэскалации и установлению мира в регионе”, - говорится в заявлении.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Армянская сторона сбила два вертолета противника, четырнадцать БПЛА. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок. Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. Секретарь Совета безопасности Республики Арцах Самвел Бабаян сообщил, что в ходе боевых действий на арцахско-азербайджанской границе погибли десять военнослужащих.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.