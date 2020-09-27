Национальное Собрание Арцаха решительно осуждает акт агрессии Азербайджана против страны
СТЕПАНАКЕРТ, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Национальное Собрание Республики Арцах решительно осуждает акт агрессии, совершенный Азербайджаном против республики 27 сентября 2020 года.
Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью Национального Собрания Республики Арцах, в заявлении НС Республики Арцах также отмечено: «Масштабное нападение Азербайджана, направленное на мирных жителей Степанакерта, включая приграничные города республики, является ужасным преступлением, за которое военно-политическое руководство Азербайджана подлежит международной уголовной ответственности.
Мы рассматриваем военную агрессию Азербайджана как еще одно звено в цепи массовых и регулярных нападений на население Республики Арцах, которые осуществлялись Азербайджаном на протяжении всего конфликта, как в мирное время, так и во время войны, что по международному праву считается преступлением против человечности.
Убеждены, что в условиях основных прав граждан Республики Арцах, включая непрекращающиеся нарушения права на жизнь, международное сообщество адекватно отреагирует на преступные действия Азербайджана, признав де-факто независимость Арцаха, что позволит установить прочный мир в регионе.Путем интеграции Республики Арцах в международные процессы, прямого диалога с властями республики, активизации международных механизмов защиты прав человека международное сообщество продемонстрирует недопустимость агрессивных, незаконных и преступных действий Азербайджана, направленных на урегулирование азербайджано-карабахского конфликта. Национальное Собрание Республики Арцах призывает парламенты прогрессивных стран мира поднять свой голос в защиту свободы и независимости народа Арцаха, использовать весь свой авторитет, чтобы остановить азербайджанскую агрессию и предотвратить массовое кровопролитие».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен