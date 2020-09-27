ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян находится в постоянном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, министрами иностранных дел Российской Федерации и Грузии. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь главы МИД РА Анна Нагдалян на пресс-конференции, состоявшейся 27 сентября.

«Как вы знаете, утром Азербайджан начал широкомасштабную военную операцию в направлении линии соприкосновения, нацеленную на столицу Арцаха Степанакерт, гражданское население и инфраструктуру. «Министр иностранных дел Армении находится в постоянном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, он также поддерживает контакты с министрами иностранных дел Российской Федерации и Грузии», - сказал Нагдалян.

Анна Нагдалян отметила, что послы Армении за рубежом предоставили исчерпывающую информацию об агрессии Азербайджана ведомствам разных стран, а также международным организациям, проинформировали о развитии действий, развязанных Азербайджаном, а также оценках армянской стороны.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Вооруженные силы Азербайджана потеряли 2 вертолета, 14 АТС, потеряли бронетехнику. По словам секретаря Совета безопасности Республики Арцах Самвела Бабаяна, в ходе боевых действий на арцахско-азербайджанской границе погибли десять военнослужащих. Одна женщина и один ребенок погибли в Мартунинском районе в результате нападения Азербайджана. Среди мирных жителей десятки раненых с различной степенью телесных повреждений. Противник обстреливал школы, в том числе в Степанакерте. В Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

Норайр Шогикян