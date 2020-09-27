Координационный совет Всеармянских форумов журналистов обращается ко всем армянским СМИ

Координационный совет Всеармянских форумов журналистов призвал все армянские СМИ совместно противостоять агрессии, развязанную Азербайджаном.

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«Всем армянским СМИ.

Объединив свои силы, Азербайджан начал очередную агрессию на всей линии соприкосновения с Республикой Арцах.

В этот решающий момент сохранения национальной и государственной идентичности, когда объединение всех армян стало настоятельной необходимостью, когда задачей стало нанести сокрушительный удар врагу, мы считаем своим долгом призвать армянские СМИ во всем мире сплотиться и объединить усилия для предоставления оперативной и объективной информации общественности, СМИ, общественно - политическим структурам данной страны.

Сегодня враг развязал войну против нас не только оружием и человеческими ресурсами, но и всеми методами и направлениями пропаганды, распространяя дезинформацию и ложные, вводящие в заблуждение новости, придуманные в их оборонном ведомстве.

Противостоять этой информационной агрессии можно объединив силы вокруг наших ценностей - Свободы, Родины, Патриотизма.

Мы призываем вас прилагать усилия день и ночь, доставляя информацию из наших официальных источников нужным адресатам и распространяя идеи, объединяющие всех армян.

Координационный совет Всеармянских форумов журналистов».