Цены на нефть марки Brent выросли до 42,17 доллара за баррель

Цены на нефть в пятницу утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% - до 42,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 40,55 доллара за баррель,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу утром цены на нефть демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления спроса, ожидая, что даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, страны откажутся от жестких карантинных мер и вторая волна не нанесет спросу столь же сильный урон, как первая. Так, ранее на неделе минэнерго США сообщало о снижении запасов нефти в стране за неделю.