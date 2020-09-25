В суде началось рассмотрение ходатайства об аресте Гагика Царукяна

В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна началось рассмотрение ходатайства следователя об аресте руководителя партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна. Как сообщает «Арменпресс», Царукян присутствует на суде.

Перед зданием суда собрались депутаты фракции “Процветающая Армения”, а также сторонники Царукяна.

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Роберта Папояна 21 июня отклонил ходатайство Службы национальной безопасности об аресте Царукяна. Это решение Апелляционный суд отменил и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Гагику Царукяну предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения (подкуп избирателей). Он не признает предъявленное ему обвинение.

16 июня Национальное собрание Армении закрытым голосованием одобрило ходатайство генпрокурора о лишении депутата Гагика Царукяна неприкосновенности и свободы.

Ранее СНБ сообщила, что в результате масштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных Службой национальной безопасности Армении, а также эффективных комплексных оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить группу членов партии “Процветающая Армения”, которая по предварительному сговору, в ходе парламентских выборов в Армении проходивших 2 апреля 2017 года, давала избирателям взятки. Для голосования в пользу партии “Процветающая Армения”, а также ее кандидатов, были выявлены многочисленные случаи дачи взяток избирателям лично или через посредников, в которые были вовлечены как руководящий состав партии, так и ее члены.