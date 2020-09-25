Армения для японцев становится предпочтительным направлением: статья посла Армении в The Japan Times

По случаю Дня независимости Армении в японском издании “The Japan Times” была опубликована статья посла Республики Армения в Японии Гранта Погосяна, посвященная армяно-японским отношениям.

Как сообщает «Арменпресс», в своей статье посол отметил, что Япония была одной из первых стран, признавших независимость Армении, а 7 сентября 1992 года между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

“В течение последних 28 лет в дружественных отношениях между Арменией и Японией происходит довольно позитивное развитие, среди прочих фактов открытия посольств в столицах обеих стран.

Наши двусторонние отношения были отмечены и взаимными визитами. Два недавних визита высокопоставленных лиц - визит министра иностранных дел Японии Таро Коно в Армению в сентябре 2018 года и в прошлом году визит президента Армена Саркисяна на церемонию интронизации императора, в значительной степени способствовали углублению двусторонних отношений между двумя народами”, - отметил посол Грант Погосян.

В качестве сфер армяно-японского сотрудничества он выделил торговлю, высокие технологии, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, туризм, информационные и коммуникационные технологии. Посол с удовлетворением признал, что благодаря историческому и культурному наследию, своей красивой природе, экологически чистой и вкусной еде, а также гостеприимству народа Армения стала предпочтительным направлением для многих японцев.

“The Japan Times” - старейшее и наиболее широко распространяемое англоязычное периодическое издание Японии, которое издается с 1897 года.