Reuters: страны G7 выступят за продление облегчения долгового бремени бедных стран

Министры финансов стран - участниц Группы семи (G7) (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), вероятно, в пятницу выступят в поддержку инициативы о продлении программы облегчения долгового бремени для бедных стран в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника.

По данным агентства, конференция стран "Большой семерки" должна пройти в пятницу в дистанционном формате, министры обсудят глобальные экономические события на фоне продолжающегося воздействия коронавируса. Источники отмечают, что в ходе обсуждения планируется поднять вопрос об экономической приемлемости долга бедных стран, уровень долга которых был высок и до начала пандемии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В апреле G20 предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Высвободившиеся таким образом более $20 млрд должны пойти на борьбу с пандемией.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.