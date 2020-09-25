МИД Армении обеспокоено игнорированием отрицания геноцидов

Как член Совета ООН по правам человека, Армения в число своих приоритетов включила усилия по предотвращению геноцидов и содействие укреплению Офиса ООН по предупреждению и защите от геноцида. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на 12-ой министерской встрече сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

“Стабильная и эффективная деятельность офиса сегодня продолжает оставаться приоритетом из приоритетов. В 2015 году Армения возглавила глобальные усилия по объявлению 9 декабря Международным днем памяти, достоинства жертв геноцида и предупреждения преступлений геноцида. Таким образом, мы совместно создали дополнительную платформу для развития и внесения вклада в наши коллективные усилия по предупреждению. Мы постоянно подчеркивали необходимость укрепления потенциала как на национальном, региональном, так и на международном уровнях для раннего предупреждения, выявления и устранения сигналов, которые могут привести к массовым злодеяниям. Мы также подчеркивали необходимость предотвращения геноцидов и других массовых злодеяний на ранних этапах. Все геноциды можно было предотвратить, будь то геноцид армян, еврейский холокост, геноцид в Руанде или другие зверства.

Распространение ненависти, нетерпимости, экстремизма, военной пропаганды, расовой, национальной, этнической, религиозной и другой дискриминации меньшинств, а также целенаправленные нападения на гражданское население продолжают формировать нынешнюю реальность в различных частях мира. Международное сообщество, ООН и ее страны-члены пока не подготовлены к своевременному и решительному противодействию этим сигналам”, - сказал Мнацаканян.

Глава МИД Армении подчеркнул, что вызывает серьезную озабоченность то, что международное сообщество игнорирует озвучиваемые угрозы, в том числе отрицание и оправдание геноцидов прошлого, переплетенных агрессивным и оскорбительным лексиконом о напоминании потомкам жертв об “уроках” прошлого некоторыми политическими деятелями. Министр это считает крайне тревожным знаком. Из его оценки следует, что молчание о таких варварских нарушениях норм цивилизованного мира будущие преступники интерпретируют как попустительство в убийстве.

“Ни при каких обстоятельствах суверенитет не должен служить оправданием грубых нарушений прав человека в отношении тех, кто осуществляет свои права человека мирным путем, включая право на самоопределение. Ни одна нация не имеет права совершать убийства, прикрываясь суверенитетом. В этом отношении ответственность за защиту очень важна, поскольку она напоминает нам о том, что суверенитет - это не привилегия безнаказанности, а ответственность. Суверенитет должен быть основным и наиболее практичным уровнем эффективного обеспечения ответственности. “Международное сотрудничество в укреплении обороноспособности страны по-прежнему является более важным, чем когда-либо”, - сказал Зограб Мнацаканян.

Он добавил, что уважение прав человека является неотъемлемой частью демократического общества. Очень важно выполнять свои обязательства в области прав человека, тесно сотрудничая с механизмами ООН по правам человека. В этом контексте в равной степени можно подчеркнуть и роль гражданского общества в защите, раннем предупреждении, обучении и образовании. В связи с этим я хочу еще раз подчеркнуть важную роль Всемирного центра. Эти приоритеты закреплены в Резолюции о предотвращении геноцидов, принятой Арменией в 2020 году. Он единогласно был принят Советом по правам человека в июне 20020 г.”, - сказал министр.

Зограб Мнацаканян напомнил, что с 2015 года в Армении регулярно проводятся глобальные форумы “Против преступления геноцида”, на которые собираются всемирно известные ученые и деятели в области предотвращения геноцидов со всего мира. “Это наша непоколебимая приверженность и вклад в дело построения мирового сообщества против преступлений геноцида и других массовых злодеяний”, - заключил Зограб Мнацаканян.