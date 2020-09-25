Цены на цветные металлы - 24-09-20

ЛОНДОН, 25 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.48% и составила 1759.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.14% и составила 6707.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.40% и составила 1873.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.23% и составила 14414.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.30% и составила 18100.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.99% и составила 2440.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18519.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.