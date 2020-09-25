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Мои футболисты заслужили эту победу: Давид Кампанья

Мои футболисты заслужили эту победу: Давид Кампанья

Главный тренер ереванского футбольного клуба “Арарат-Армения” Давид Кампанья считает, что в третьем квалификационном раунде Лиги Европы против “Целле” его футболисты заслужили эту победу.

“Команда-соперник физически была очень сильной и имела хороших нападающих. Но мы все знали об их игре. На прошлой неделе мои игроки отлично поработали. Мои футболисты были достойны этой победы”, - как передает «Арменпресс», сказал Давид Кампанья, отвечая в интернете на вопросы журналистов.

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА “Арарат-Армения” в Ереване принимала словенский “Целле”. Основное время матча завершилось вничью. Матч был перенесен в дополнительное время.

В обоих дополнительных таймах преимущество было на стороне чемпиона Армении, и на 110-й минуте точным ударом отличился Вакуленко. “Арарат-Армения” повторила результат прошлого года, “Арарат-Армения” - “Джоли” - 1:0, и вышла в четвертый отборочный раунд чемпионата Европы.

1 октября в матче плей-офф Лиги Европы УЕФА “Арарат-Армения” в Ереване сыграет с “Црвена Звездой”, представляющей Сербию.


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