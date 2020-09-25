Аронян вышел в полуфинал онлайн-турнира “Banter Series Final”

Лидер армянских шахмат Левон Аронян вышел в полуфинал “Banter Series Final”.

Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале онлайн-турнира “Banter Series Final” Аронян встречался с представителем России Александром Грищуком. Армянский гроссмейстер одержал 5 побед, потерпел 3 поражения, и завершив одну партию вничью, опередил Грищука со счетом 5,5: 3,5.

В полуфинале соперником Ароняна будет победитель пары Карлсен - Гир.