Газета “Айастани Анрапетутюн”: Европа разобщена и не имеет единой позиции

“Саммит ЕС был назначен на эту неделю. Его отменили в последнюю минуту, якобы из-за COVID-19. Однако немецкое издание “Die Welt” сомневается в этом, саммит провалился бы в любом случае и полностью. Европа разобщена больше, чем когда-либо. Автор понимает, какие проблемы волнуют людей в разных частях континента. И становится все более очевидным, что европейцы живут в разных политических реалиях.

Саммит ЕС должен был состояться, если говорить со всей точностью, вчера, но его отменили во вторник вечером из-за того, что один из его участников был заражен COVID-19. Однако есть подозрения, что встреча отложена и состоится в октябре, поскольку у стран-членов ЕС нет единого мнения по вопросам внешней политики. Причина - позиция Кипра. Страна не хочет защищать санкции против Беларуси. И проблема не в том, что Кипр считает введение санкций в отношении белорусского режима неправильным шагом. Беларусь не играет роли в общественной жизни средиземноморского острова. Там обсуждается газовая проблема с Турцией”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.