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Замминистра образования, науки, культуры и спорта Гриша Тамразян освобожден от должности

Замминистра образования, науки, культуры и спорта Гриша Тамразян освобожден от должности

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Гриша Тамразян освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Арменпресс, решение об этом подписал премьер-министр Никол Пашинян.


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