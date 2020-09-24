Лавров прокомментировал действия Германии в ситуации с Навальным

Россия запросила консульский доступ к Алексею Навальному, Берлин до сих пор его не предоставил. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Недели полторы уже назад мы запросили официально у германских властей консульский доступ к нашему гражданину. Ответа на это обращение мы не получили. Поэтому надеемся, что все-таки партнеры поймут бесперспективность разговаривать с нами с позиции некого высшего существа, которое даже не утруждает себя в необходимости отвечать на законные, опирающиеся на международные конвенции вопросы и лишь требует так свысока, высокомерно от нас какого-то покаяния", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.