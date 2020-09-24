Попыка Азербайджана представить желаемое за действительное имела позорный финал: Погосян

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян коснулся заявления, приписываемого азербайджанской прессой министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

«После резкой реакции МИД России азербайджанская пресса оперативно отредактировала распространенную вчера дезинформацию, искажающую слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что во время встречи со спикером Меджлиса, коснувшись азербайджано-карабахского конфликта, последний якобы что-то говорил о возвращении территорий и на другие антиармянские темы.

Это проявление многолетней политики нашего горе-соседа по представлению желаемого за действительное имело позорный финал. Конечно, можно представить недолгую радость и глубокое разочарование некоторых высокопоставленных азербайджанских чиновников, но такие случаи - прекрасная возможность подумать и осознать собственную немощность. Наверное... », - как сообщает Арменпресс, написал Погосян на своей странице в Facebook.