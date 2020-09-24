Единственным кандидатом на пост председателя Конституционного суда является Ерванд Хундкарян

Единственным кандидатом на пост председателя Конституционного суда является судья Конституционного суда Ерванд Хундкарян. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сообщил новоизбранный судья Конституционного суда Эдгар Шатирян, добавив, что рабочее заседание Конституционного суда продолжится завтра в 10:30.

«Голосование еще не состоялось. Самовыдвинулся один кандидат. Один из судей выдвинул еще одного кандидата, после чего этот кандидат заявил о самоотводе. Фактически у нас только один кандидат», - сказал Шатирян.

Отвечая на вопрос журналистов о кандидате, Шатирян отметил, что его имя известно интернет-СМИ.

Фактически, Шатирян не стал отрицать распространяющуюся в прессе информацию о том, что кандидатом, выдвинутым судьей Конституционного суда Грайром Товмасяном, является Ашот Хачатрян, а самовыдвиженец - Хундкарян.

«Самовыдвиженец выступил с программной речью, после которой ответил на вопросы судей. Некоторые судьи уже адресовали кандидату свои вопросы. Есть и другие вопросы», - сказал он.