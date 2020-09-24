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Единственным кандидатом на пост председателя Конституционного суда является Ерванд Хундкарян

Единственным кандидатом на пост председателя Конституционного суда является Ерванд Хундкарян

Единственным кандидатом на пост председателя Конституционного суда является судья Конституционного суда Ерванд Хундкарян. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сообщил новоизбранный судья Конституционного суда Эдгар Шатирян, добавив, что рабочее заседание Конституционного суда продолжится завтра в 10:30.

«Голосование еще не состоялось. Самовыдвинулся один кандидат. Один из судей выдвинул еще одного кандидата, после чего этот кандидат заявил о самоотводе. Фактически у нас только один кандидат», - сказал Шатирян.

Отвечая на вопрос журналистов о кандидате, Шатирян отметил, что его имя известно интернет-СМИ.

Фактически, Шатирян не стал отрицать распространяющуюся в прессе информацию о том, что кандидатом, выдвинутым судьей Конституционного суда Грайром Товмасяном, является Ашот Хачатрян, а самовыдвиженец - Хундкарян.

«Самовыдвиженец выступил с программной речью, после которой ответил на вопросы судей. Некоторые судьи уже адресовали кандидату свои вопросы. Есть и другие вопросы», - сказал он.


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