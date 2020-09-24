Президент Армении принял делегацию Национального собрания Республики Арцах
Президент Республики Армения Армен Саркисян 24 сентября принял делегацию Национального собрания Республики Арцах во главе со спикером НС Артуром Товмасяном.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Армен Саркисян сказал, что всегда готов обсудить с ними любой вопрос, связанный с Арменией и Арцахом, и оказать посильную помощь.
Отметив, что сегодня созданы все условия для плодотворного сотрудничества, спикер парламента Арцаха выразил надежду, что в ближайшие годы традиции межпарламентского сотрудничества с Национальным Собранием Армении будут сохранены и развиты.
Говоря о приоритетных проблемах Арцаха, собеседники особо подчеркнули важную роль школы и образования с точки зрения перспектив развития, также очень важным было признано развитие технологий. Коснувшись вопроса демографии, президент Саркисян посчитал возможным поддержать и побудить людей селиться в Арцахе посредством четких программ. Он отметил, что это может стать огромной инвестицией для экономики как Арцаха, так и Армении.
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