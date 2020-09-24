Премьер-министру представлены отчеты о деятельности двух инспекционных органов 

Премьер-министру Николу Пашиняну представлены отчеты о работах, осуществленных Инспекционным органом продовольственной безопасности и Инспекционным органом по охране природы и недрам за 2019 год и первые 8 месяцев 2020 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, начальник Бюро по координированию работ инспекционных органов Артур Асоян отметил, что в этих инспекционных органах также полностью внедрена система проверок, основанных на оценке рисков, урегулировано законодательное поле. Было доложено о процессе принятия новых законодательных изменений по регулированию сфер этих инспекционных органов, а также подробности запланированных регулирований.

Начальник Инспекционного органа продовольственной безопасности Георгий Аветисян, представив выполненные работы, отметил, что в отчетный период в сфере продовольственной безопасности была запущена новая система ведения реестров санитарных паспортов перевозящих продовольствие транспортных средств, приняты меры контроля. В сфере ветеринарии с 1 июля 2020 года действует обязательное условие убоя животных в скотобойнях. Во всех областях проведены исследования по бруцеллезу с участием фермеров, производителей молочной и мясной продукции и работников скотобоен.

Запущена программа мониторинга пестицидов, нитратов, тяжелых металлов и генетически модифицированных организмов в растительных продуктах. С Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций подписан документ “Наращивание потенциала в сферах продовольственной безопасности, оценки рисков здоровья животных и управления”, который предусматривает внедрение трех отраслевых систем оценки рисков. Пилотно запущена система пограничного контроля “Одно окно” и развито международное сотрудничество. Также было доложено о структурных реформах инспекционного органа и выполнении поручений премьер-министра.

В ответ на вопрос премьер-министра о критериях продовольственной безопасности было отмечено, что инспекция руководствуется международными регулированиями в этой области. Никол Пашинян поинтересовался соблюдением правил перевозки хлеба и хлебобулочных изделий, а также строительством скотобоен и организацией убоя в скотобойнях.

Было отмечено, что уже действуют 67 скотобоен, 36 из которых предоставляют услуги, еще 78 скотобоен находятся в стадии строительства. В Ереване объем продаж мясной продукции убойного происхождения достигает 90%, в областях эта сеть также расширяется. В этом контексте также были затронуты возможности укрепления существующего лабораторного потенциала. Премьер-министр подчеркнул важность регулярного контроля за соблюдением продовольственной безопасности и поручил быть последовательными. Никол Пашинян подчеркнул необходимость установления высоких стандартов в сфере продовольственной безопасности, усиления лабораторного потенциала и поручил представить предложения по решению поднятых проблем.

Председатель Инспекционного органа по охране природы и недрам Гнел Асратян в своем докладе сначала представил реализованные в инспекционном органе структурные реформы, затем поговорил об инициативах. В частности, в рамках инициативы “Сохрани природу” разработана экологическая карта и на природных территориях будут размещены указатели. Утверждена новая форма инспекторов, а в рамках направленной на усиление потенциала инспекции инициативы “Программа поддержки охраняемых природных территорий” предусматривается оснащение технологическими средствами и возможность электронного контроля. Разработан проект решения по экологическому мониторингу водосбора озера Севан и его бассейна. В результате проверок, проведенных в рыбных хозяйствах, были установлены счетчики воды. Были проведены также проверки на гидроэлектростанциях, в результате которых также были установлены счетчики воды.

В 2019-2020 гг. зарегистрировано более 3000 нарушений, по которым возбуждены административные дела, применены административные взыскания и штрафы. По состоянию на первые 8 месяцев 2020 г. проверки проведены на 38 хозяйствующих субъектах, 18 из них завершены, 20 - находятся в стадии выполнения.

В ответ на вопросы премьер-министра было доложено о мониторинге применения нового порядка рыболовства в бассейне Севана, мероприятиях по контролю над браконьерством, незаконными рубками и деятельностью гидроэлектростанций. Были представлены идеи и предложения по повышению эффективности этих работ. Никол Пашинян также коснулся вопросса использования рудников в Армении без разрешения, поручив разработать эффективные механизмы контроля.

Подводя итоги, премьер-министр подчеркнул важность запуска механизмов анализа деятельности инспекционных органов и оценки их эффективности. “

”, - отметил Никол Пашинян, подчеркнув, что процесс должен осуществляться в соответствии с отраслевыми стратегиями.