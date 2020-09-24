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В Бельгии рассказали, когда в ЕС появится первая вакцина от COVID-19

В Бельгии рассказали, когда в ЕС появится первая вакцина от COVID-19

Первая доступная для граждан Евросоюза вакцина против коронавируса должна появиться в марте будущего года, считает министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок.

"По идее, первая вакцина будет от Sanofi и появится в марте здесь в Бельгии и других странах ЕС", - сказала министр в четверг в эфире бельгийского телеканала RTBF.

По ее словам, первыми вакцины получат медики и самые незащищенные граждане,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ведет переговоры сразу с несколькими фармацевтическими компаниями, в том числе с Sanofi, для покупки разрабатываемой вакцины против коронавируса.


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