Опрос показал, что Байден опережает Трампа на 10 пунктов по стране

Кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа на 10 процентных пунктов по стране, свидетельствуют данные опросов, проведенных университетом Маркетта и Квиннипэкским университетом.

Согласно результатам опроса Маркетта, Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов по стране (50% против 40%).

При этом одобряют работу нынешнего президента 41% против 58% опрошенных.

Опрос Квиннипэкского университета показывает, что Байден лидирует с 52% по сравнению с 42% Трампа.

Отмечается, что 94% избирателей уже приняли решение о том, за кого проголосуют. Тем временем 5% еще могут изменить свое мнение,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом около половины избирателей заявили, что планируют голосовать лично в день выборов. Только одна треть опрошенных проголосуют по почте или заочно.

Среди избирателей, которые заявили, что будут голосовать лично в день выборов, 57% поддерживают Трампа.

Квиннипэкский университет провел опрос с 17 по 21 сентября среди 1 тыс.302 возможных избирателей, его погрешность составляет 2,7 процентных пункта.

Опрос университета Маркетта проводился с 8 по 15 сентября среди 1тыс.357 вероятных избирателей. Возможная статистическая погрешность составляет 3,6 процентных пункта.