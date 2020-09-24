Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС договорились о проведении выборов в течение полугода

Палестинское движение ФАТХ и исламистская организация ХАМАС достигли в четверг договоренности о проведении всеобщих выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в течение ближайших шести месяцев. Об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

15 сентября лидер ФАТХ Махмуд Аббас и глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания объявили "о прекращении раскола между ФАТХ и ХАМАС и обустройстве палестинского дома". Оба политика приветствовали итоги конференции лидеров палестинского движения сопротивления, которая состоялась в Бейруте 3-4 сентября. Они подчеркнули важность создания объединенного национального руководства и активизации роли Организации освобождения Палестины,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.