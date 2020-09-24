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На пост председателя КС выдвинута одна кандидатура, есть и одно самовыдвижение

На пост председателя КС выдвинута одна кандидатура, есть и одно самовыдвижение

На процедурном заседании Конституционного суда за должность председателя суда будут бороться 2 кандидата. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сказала судья КС Аревик Петросян.

 “Было одно выдвижение и одно самовыдвижение”, - сказала Петросян, отказавшись обнародовать имена.

На вопрос, есть ли кандидат из новоизбранных судей, Аревик Петросян ответила утвердительно.

Заседание, созванное для избрания председателя и вице-председателя Конституционного суда, началось 23 сентября. Выборы председателя и вице-президента КС Армении пройдут закрытым тайным голосованием.

15 сентября Национальное собрание Республики Армения избрало судьями Конституционного суда Ерванда Хундкаряна, Эдгара Шатиряна и Артура Вагаршяна. Артур Вагаршян и Эдгар Шатирян были приведены к присяге в качестве судей Конституционного суда 17 сентября. Ерванд Хундкарян выдвинут общим собранием судей, Артур Вагаршян выдвинут президентом Республики Армения, а Эдгар Шатирян выдвинут правительством.


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