В ВОЗ предупредили об опасности ложных слухов о пандемии

Непроверенные слухи и ложные сведения о пандемии заболевания COVID-19 представляют не меньшую опасность, чем вызывающий эту болезнь новый коронавирус. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на вебинаре на эту тему, организованном в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Стоило только коронавирусу распространиться по миру, как сразу появились слухи, ложные сведения и дезинформация. И они могут быть не менее опасными", - сказал гендиректор. Немало людей нанесли себе вред из-за недостоверной информации, занимаясь самолечением, отметил он. Другие же люди, наоборот, по той же причине отказались от мер предосторожности. "Недостоверная информация усилила стигматизацию, которая становится барьером для оказания помощи тем, кто в ней нуждается", - констатировал глава ВОЗ. Он обратил внимание на случаи применения насилия в отношении медицинских работников и уязвимых групп населения, в частности, представителей меньшинств и беженцев. Еще одним следствием распространения непроверенных слухов и ложных сведений о коронавирусе стало недоверие к науке, институтам и системам здравоохранения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как подчеркнул Гебрейесус, в условиях пандемий, как и в целом при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения, "доверие и солидарность имеют ключевое значение". "Мы сможем установить контроль над этим вирусом, если у людей будет точная и своевременная информация об основных мерах, которые они могут принять для защиты себя и других", - резюмировал гендиректор.