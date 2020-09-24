В ГИФКС предстоят стратегические реформы, направленные на повышение уровня образования

В этом году в приеме, объявленном Государственным институтом физической культуры и спорта Армении, в сравнении с предыдущими 12 годами, участие приняло беспрецедентное количество абитуриентов.

На онлайн пресс-конференции в зале «Арменпресс» об этом и других вопросах говорил и. о. ректора Государственного института физической культуры и спорта Армении Давид Хитарян. По его словам, в 2020 году первоочередной задачей института было обеспечение преемственности образовательных программ, реализуемых в условиях эпидемии. Одновременно велась работа по разработке стратегических документов, новых нормативных актов и реформ в содержании образования.

“Мы организовали вступительные экзамены в новом формате - в виде видеозаписей всех экзаменов. В будущем мы планируем и письменный экзамен, который позволит принимать в вуз более образованных абитуриентов. Количество поступающих превысило число абитуриентов за 12 лет, в магистратуре тоже был конкурс, в этом году у нас нет вакансий.

В вузе предстоят стратегические реформы. Будут развиваться новые направления, в частности, здоровый образ жизни, общественное здоровье, управление спортом и маркетинг, психология спорта, спортивная журналистика, спортивный туризм.

“Пересматриваются подходы и принципы управления системой и обеспечения качества, способствуя процессу управления, основанному на фактах и объективных исследованиях. В этом году мы разработали 12 подобных программ. Конечно, есть факторы риска, связанные с эпидемией, но все программы реалистичны. Надеюсь, у нас будет возможность реализовать их после преодоления эпидемии. Есть широкое сотрудничество с государственными структурами, общинными властями, спортивными федерациями, клубами, неправительственными организациями”, - сказал Давид Хитарян.

Касаясь недавних вопросов студентов о плате за обучение, Хитарян подчеркнул, что университет не увеличивал плату за обучение, а придерживался иной политики. В случае возникновения вопросов, связанных с оплатой за обучение, студентам не позволялось сдавать выпускные экзамены.