Арарат Мирзоян провел личную беседу с председателем Национального собрания Арцаха

24 сентября члены делегации, возглавляемой председателем Национального собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном, находящейся с официальным визитом в Армении встретились с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, руководителями парламентских фракций и председателями комиссий. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Тепло приветствовав гостей в НС Армении, Арарат Мирзоян выразил искреннее удовлетворение встречей в подобном формате, в частности, и периодичностью контактов между двумя парламентами, в целом. Председатель НС отметил, что этот формат может стать новой площадкой для более конкретных и тематических обсуждений и контактов между фракциями и комиссиями. Это поможет дополнить нашу большую общенациональную повестку, в которой по велению времени возникает необходимость периодического пересмотра, проведения реформ по различным направлениям, поиска новых решений для новых вызовов, пересмотра и подтверждения подходов.

Председатель НС Арцаха отметил, что старт совместной работы двух парламентов успешно дан и выразил надежду, что в ближайшие годы в результате сотрудничества с НС Армении удастся придать новое качество и законотворческой деятельности парламента Арцаха.

В ходе личной беседы глав парламентов Армении и Арцаха Арарат Мирзоян выразил благодарность Артуру Товмасяну за инициативу визита и подчеркнул, что этот формат займет свое особое место в совместных работах, еще больше увеличив возможности по согласованию повесток дня.

“Параллельно с нашей личной беседой, на данный момент проходят встречи и между руководителями фракций и председателями комиссий, и я должен признать, что содержание, которое мы пытаемся придать этим встречам, действительно беспрецедентно, мы должны продолжать в том же стиле”, - отметил Арарат Мирзоян.

Артур Товмасян, еще раз поблагодарив за прием, подчеркнул, что нет проекта или вопроса, предложенного Республикой Арцах, который не получил бы решения со стороны властей Армении.

В ходе личной беседы главы двух парламентов обсудили ряд вопросов, направленных на развитие и углубление двустороннего сотрудничества.